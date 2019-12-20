Підозрюваний у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmsater) подав позов на посадових осіб, які зганьбили його репутацію.

Про це повідомив його адвокат Святослав Жерновніков.

“До Печерського суду, від Андрія Антоненка (Riffmsater), подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію”, – написав він.

У позовній заяві сказано, що під час брифінгу представника МВС було повністю проігноровано норму за принципом презумпції невинуватості, а також принцип честі і гідності громадянина і людини.

Антоненко подав позов на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.

Також Riffmsater позивається до третьої особи – телеканалу “Україна”.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.