Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster) повідомив, що твердження слідства про те, що він нібито сповідував "ультранаціоналістичні ідеї", було взято зі справи іншої людини.

Про це Антоненко розповів в інтерв’ю виданню “theБабель”.

За його словами, про зазначений факт заявляв у розмовах сам слідчий у справі.

Так, слідство стверджує, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”.

Як зазначив Антоненко, даний епізод був узятий зі справи зовсім іншої людини.

“Твердження про “ультранаціоналістичні ідеї та культивування величі арійської раси” — це брехня. У мене дід — польський єврей. Я сам виріс серед євреїв у єврейському районі. До того ж слідчий у розмові повідомив, що цей епізод “пришили” до моєї справи із справи іншої людини! То про що ще можна далі казати? Уся справа — вигадка хворого і повна фальсифікація”, – наголосив він.

Антоненко уточнив, що погодився на дачу свідчень і проведення слідчих дій, “незважаючи на повну вигадку, хвору фантазію, фальсифікацію підозри”.

“Ми даємо свідчення і погодилися на всі слідчі дії, хоча слідство поводиться дещо дивно. Вони не повідомляють моїм адвокатам завчасно про слідчі дії, не надають матеріали, а після цього починають перекручувати так, ніби ми відмовляємося від слідчих дій — це теж брехня. Вони постійно намагаються підсунути державного адвоката на слідчі дії і розраховують, що я погоджусь. Але це незаконно, бо в мене є захисники, які мають бути присутніми обов’язково. А слідство починає маніпулювати”, – розповів він.

Антоненко додав, що слідчі також застосовують психологічний тиск.

“Вони також застосовують психологічний і фізичний тиск: не дозволяють побачення із рідними; тримають у в’язниці, що є необґрунтованим запобіжним заходом. Вони керуються наказами згори”, – заявив він.