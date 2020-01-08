Про це Антоненко розповів в інтерв’ю виданню “theБабель”.
За його словами, про зазначений факт заявляв у розмовах сам слідчий у справі.
Так, слідство стверджує, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”.
Як зазначив Антоненко, даний епізод був узятий зі справи зовсім іншої людини.
“Твердження про “ультранаціоналістичні ідеї та культивування величі арійської раси” — це брехня. У мене дід — польський єврей. Я сам виріс серед євреїв у єврейському районі. До того ж слідчий у розмові повідомив, що цей епізод “пришили” до моєї справи із справи іншої людини! То про що ще можна далі казати? Уся справа — вигадка хворого і повна фальсифікація”, – наголосив він.
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Антоненко уточнив, що погодився на дачу свідчень і проведення слідчих дій, “незважаючи на повну вигадку, хвору фантазію, фальсифікацію підозри”.
“Ми даємо свідчення і погодилися на всі слідчі дії, хоча слідство поводиться дещо дивно. Вони не повідомляють моїм адвокатам завчасно про слідчі дії, не надають матеріали, а після цього починають перекручувати так, ніби ми відмовляємося від слідчих дій — це теж брехня. Вони постійно намагаються підсунути державного адвоката на слідчі дії і розраховують, що я погоджусь. Але це незаконно, бо в мене є захисники, які мають бути присутніми обов’язково. А слідство починає маніпулювати”, – розповів він.
Антоненко додав, що слідчі також застосовують психологічний тиск.
“Вони також застосовують психологічний і фізичний тиск: не дозволяють побачення із рідними; тримають у в’язниці, що є необґрунтованим запобіжним заходом. Вони керуються наказами згори”, – заявив він.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугаров, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенко. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.