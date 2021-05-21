Антоненко сам запросив нардепів від «ЄС» в гості та подякував їм за підтримку, – фото, відео

Про це у Facebook повідомила народна депутатка від “ЄС” Марія Іонова.
Нардепка зазначила, що “Європейська Солідарність” активно підтримувала Антоненка під час його понад 500 днів арешту. Зокрема, депутати відвідували судові засідання та виявляли бажання взяти Антоненка та Юлію Кузьменко на поруки.
“Бачити при цьому Андрія за ґратами було нестерпно. Особливо, коли на колінах біля нього стояла мама або дружина. Після таких засідань, заснути було неможливо. Тому він знає нашу команду Європейської солідарності, як друзів. А друзів зрештою, заведено запрошувати в гості. Першим це зробив Riffmaster”, – написала Іонова.
Нардепка зазначила, що зустріч з Антоненком тривала понад годину й вона сподівається, що це спілкування хоча б трохи компенсувало йому втрачений зв’язок зі світом. За словами Іонової, вони з колегами й надалі підтримуватимуть сім’ї Антоненка та Кузьменко.
Також народна депутатка запросила Антоненка у відкритий офіс “ЄС”.
“Наш дім відкритий для усіх. Це не означає, що кожен хто переступає поріг має обов’язково вдягати значок ЄС, від відвідин відкритого офісу не стають політиками. Але ми завжди будемо чекати там своїх друзів, бо вклали в цей дім частину своєї душі, як і в справу визволення Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко”, – додала нардепка.
Водночас й Антоненко прокоментував візит нардепів від “ЄС”. Він зазначив, що вдячний за підтримку кожному.
“Особливо вдячний тим, хто побував хоч на одному судовому. Ще більше слів вдячності тим, хто стукав у всі двері, аби добитися бодай домашнього арешту”, – зазначив Антоненко.
Він додав, що досі приємно вражений вчорашнім візитом Порошенка, Іонової, Федини та Ар’єва.
“Найменше, що я можу зробити зараз для всіх хто підтримував і підтримує нас з дівчатами – це з відкритими обіймами приймати таких людей вдома. І не дасть ніхто збрехати – ми жодного не обділили гостинністю. Мої двері завжди відкриті для гостей”, – зазначив Riffmaster.
Він наголосив, що не робив політичних заяв, не збирається нікуди балотуватися й не закликає ні за кого голосувати. Тому просить ЗМІ не робити “на порожньому місці фальшивих сенсацій”.
“Я є і залишаюсь військовим. І нагадаю, дорогенькі, що є у світі один х**ло якому ми ще мусимо надерти зад”, – додав Антоненко.
Як сповіщалося, у п’ятницю, 30 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу фігуранту справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Андрію Антоненку. Ветеран ССО та музикант тепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Ввечері п’ятниці Антоненко вперше за понад 500 днів повернувся додому і побачився з дружиною, дітьми та друзями.
Що відомо про справу Шеремета?
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.
Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.
В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних. Судові засідання досі тривають, суд вивчає докази.
- Андрій Антоненко (Riffmaster) перебував під вартою понад рік — з 14 грудня 2019. Він був єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено.
- В лютому Антоненко написав листа, у якому розповів, що побоюється за своє життя.