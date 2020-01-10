Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Я ніколи не думав, що буду відчувати себе військовополоненим у власній країні і політв’язнем. Мене досі шокує те, що саме мені пред’явили цю підозру. Але мене не дивує те, що не існує жодних доказів. Тому що не може існувати того, чого немає. Я думав: яка мета, кому це вигідно? Я, чесно кажучи, не знаю, що думати. Можливо, комусь просто хочеться отримати крісло… Я також не виключаю того, що це може бути виконанням якихось домовленостей із Кремлем і ФСБ, щоб очорнити Сили спеціальних операцій ЗСУ, оскільки я є відомою людиною саме в цій структурі”, – наголосив Антоненко.
Він додав, що побоюється за безпеку своїх рідних – дружини і дітей.
“У мене є підстави боятися, що мені так само, як і Павлу Шеремету, підкладуть бомбу під авто ті ж люди, які скоїли цей злочин”, – зазначив Антоненко.
Він нагадав суду, що є музикантом за професією.
“Зараз мене розглядають як військовослужбовця, але мало хто говорить про те, ким я був до цього. Я диригент хору, викладав у дитячій музичній школі і давав приватні уроки гри на гітарі. У 2014 році до мене звернулося Міноборони з проханням написати пісню на підтримку наших воїнів”, – розповів Антоненко.
Він уточнив, що в армії перебуває на посаді штаб-сержанта, займається популяризацією військової служби, і це легко підтвердить все його керівництво.
“Я не маю жодного відношення до цього злочину і не винен. Доповідь закінчив, спасибі за увагу”, – підсумував Антоненко.
(На відео – з 1 год. 5 хв.)
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
- Андрій Антоненко (Riffmaster) озвучив кілька версій того, чому йому могли оголосити про підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перша версія, яку допускає Антоненко, це причетність ФСБ РФ, а друга – політичне переслідування, замовлення. Ще одна версія, за його словами, полягає в тому, що підозрами у резонансній справі глава МВС Арсен Аваков намагається зберегти свою посаду.