Музикант і військовий Андрій Антоненко (Riffmaster) виступив із заявою під час засідання суду, зазначивши, що оголошення йому про підозру може бути виконанням домовленостей із Кремлем.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Я ніколи не думав, що буду відчувати себе військовополоненим у власній країні і політв’язнем. Мене досі шокує те, що саме мені пред’явили цю підозру. Але мене не дивує те, що не існує жодних доказів. Тому що не може існувати того, чого немає. Я думав: яка мета, кому це вигідно? Я, чесно кажучи, не знаю, що думати. Можливо, комусь просто хочеться отримати крісло… Я також не виключаю того, що це може бути виконанням якихось домовленостей із Кремлем і ФСБ, щоб очорнити Сили спеціальних операцій ЗСУ, оскільки я є відомою людиною саме в цій структурі”, – наголосив Антоненко.

Він додав, що побоюється за безпеку своїх рідних – дружини і дітей.

“У мене є підстави боятися, що мені так само, як і Павлу Шеремету, підкладуть бомбу під авто ті ж люди, які скоїли цей злочин”, – зазначив Антоненко.

Він нагадав суду, що є музикантом за професією.

“Зараз мене розглядають як військовослужбовця, але мало хто говорить про те, ким я був до цього. Я диригент хору, викладав у дитячій музичній школі і давав приватні уроки гри на гітарі. У 2014 році до мене звернулося Міноборони з проханням написати пісню на підтримку наших воїнів”, – розповів Антоненко.

Він уточнив, що в армії перебуває на посаді штаб-сержанта, займається популяризацією військової служби, і це легко підтвердить все його керівництво.

“Я не маю жодного відношення до цього злочину і не винен. Доповідь закінчив, спасибі за увагу”, – підсумував Антоненко.

(На відео – з 1 год. 5 хв.)