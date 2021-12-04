Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він запропонував кожному користувачеві цієї соціальної мережі додавати хештеги #УкраїнціЧинитимутьОпір та #UkrainiansWillResist до своїх постів.
Антоненко закликав розпочати флешмоб сьогодні, 4 грудня, о 21:00
Отже, коли набереться певна кількість хештегів, вони увійдуть до переліку найактуальніших в Україні (а потім – у світі). Через це планується привернути увагу всього світу до російської агресії, а також до неприйняття російських ультиматумів українською владою.
“Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. “Миру” на умовах Росії все одно не буде – навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює – #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!”, – наголосив Антоненко.
Андрій Антоненко запамʼятався створенням відомої музичної композиції “Тихо прийшов, тихо пішов”, яка стала неофіційним гімном української розвідки та спеціальних сил.
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- Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.
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