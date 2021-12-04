Військовий та музикант Андрій Антоненко закликав українців сьогодні о 21:00 долучитися до флешмобу проти російської агресії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він запропонував кожному користувачеві цієї соціальної мережі додавати хештеги #УкраїнціЧинитимутьОпір та #UkrainiansWillResist до своїх постів.

Антоненко закликав розпочати флешмоб сьогодні, 4 грудня, о 21:00

Отже, коли набереться певна кількість хештегів, вони увійдуть до переліку найактуальніших в Україні (а потім – у світі). Через це планується привернути увагу всього світу до російської агресії, а також до неприйняття російських ультиматумів українською владою.

“Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. “Миру” на умовах Росії все одно не буде – навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює – #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!”, – наголосив Антоненко.

Андрій Антоненко запамʼятався створенням відомої музичної композиції “Тихо прийшов, тихо пішов”, яка стала неофіційним гімном української розвідки та спеціальних сил.