Про це повідомив виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
За його словами, Антонівський міст не зруйновано, проте через завдані пошкодження пересуватися ним неможливо. У такий спосіб українські захисники зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських загарбників.
Дмитро Бутрій зазначив, що після перемоги українського народу транспортне сполучення мостом обов’язково буде відновлено.
“Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про “руській Херсон”, – наголосив виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА.
Також він додав, що звільнення Херсонської області від російських окупантів триває, і ЗСУ докладають надлюдських зусиль, аби над Херсонщиною майорів український прапор.
Довідка. Антонівський (Херсонський) автомобільний міст — міст через Дніпро, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Загальна протяжність мосту складає 1366 метрів, загальна ширина — 25 метрів, ширина проїзної частини — 20,5 метра, пішохідні тротуари з двох сторін – по 1,5 метра. Міст стоїть на 31 опорі та складається з 30 прогінних з’єднань.
Нагадаємо, що пізно ввечері 26 липня у соцмережах почали повідомляти про ракетний удар українських військових по Антонівському мосту, що на території тимчасово окупованої Херсонської області. Однак лише вранці, 27 липня, цю інформацію підтвердили в ОК “Південь”.
- На Херсонщині через обстріли російськими окупантами полів за добу знищено більше як 200 гектарів врожаю на майже три мільйони гривень.
- Українські військові продовжують звільняти від російських окупантів Херсонську область. Зокрема напередодні воїни ЗСУ повернули під контроль України два селища.
- Натомість у тимчасово захопленій Херсонській області окупанти намагаються швидко полагодити мости. Російські війська хочуть відновити шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки.