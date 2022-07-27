Вночі Збройні сили України завдали високоточних ударів по Антонівському мосту у Херсоні. Проте повністю міст не зруйновано.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

За його словами, Антонівський міст не зруйновано, проте через завдані пошкодження пересуватися ним неможливо. У такий спосіб українські захисники зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських загарбників.

Дмитро Бутрій зазначив, що після перемоги українського народу транспортне сполучення мостом обов’язково буде відновлено.

“Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про “руській Херсон”, – наголосив виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА.

Також він додав, що звільнення Херсонської області від російських окупантів триває, і ЗСУ докладають надлюдських зусиль, аби над Херсонщиною майорів український прапор.

Довідка. Антонівський (Херсонський) автомобільний міст — міст через Дніпро, що з’єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Загальна протяжність мосту складає 1366 метрів, загальна ширина — 25 метрів, ширина проїзної частини — 20,5 метра, пішохідні тротуари з двох сторін – по 1,5 метра. Міст стоїть на 31 опорі та складається з 30 прогінних з’єднань.

Нагадаємо, що пізно ввечері 26 липня у соцмережах почали повідомляти про ракетний удар українських військових по Антонівському мосту, що на території тимчасово окупованої Херсонської області. Однак лише вранці, 27 липня, цю інформацію підтвердили в ОК “Південь”.