Про це повідомили пресслужба “Укроборонпрому” та канадської компанії Capital Hill Group.

В Канаді було засновано компанію “Антонов-Канада”, мета якої — просування на міжнародний ринок літаків, розроблених і виготовлених на ДП “Антонов”.

“Антонов” та “Антонов-Канада” займаються організацією співпраці та налагодженням роботи конструкторського бюро для збирання українських літаків на потужностях канадської компанії.

“Найбільш перспективною для реалізації цієї амбітної мети є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена КБ “Антонов”, що масово випускалася Харківським державним авіаційним виробничим підприємством”, — йдеться в повідомленні.

Зазначена модель літака розрахована на перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних перевезень на маршрутах короткої та середньої дальності. Перевагою моделі називають можливість використання в особливо суворих умовах експлуатації.

Серед недоліків — критична залежність від використання значної кількості компонентів, вироблених на території Російської Федерації. Вони не відповідають сучасним вимогам і це перешкоджає сертифікації літаків на європейських та американських ринках.

Уряд Квебеку та “Антонов” хочуть розробити низку модифікацій цієї моделі. Проєктування модифікацій вже триває, першочергова мета — приведення до відповідності канадським вимогам щодо сертифікації літаків. Остаточне складання моделі буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді.

“ДП “Антонов” та уряд Квебеку готові сприяти підписанню угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості України, Державним концерном “Укроборонпром” та його підприємствами про виробництво літаків Ан-74ТК-200 у Квебеку для міжнародних ринків, у тому числі і північноамериканських”, — йдеться в повідомленнях.