Про це повідомили пресслужба “Укроборонпрому” та канадської компанії Capital Hill Group.
В Канаді було засновано компанію “Антонов-Канада”, мета якої — просування на міжнародний ринок літаків, розроблених і виготовлених на ДП “Антонов”.
“Антонов” та “Антонов-Канада” займаються організацією співпраці та налагодженням роботи конструкторського бюро для збирання українських літаків на потужностях канадської компанії.
“Найбільш перспективною для реалізації цієї амбітної мети є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена КБ “Антонов”, що масово випускалася Харківським державним авіаційним виробничим підприємством”, — йдеться в повідомленні.
Зазначена модель літака розрахована на перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних перевезень на маршрутах короткої та середньої дальності. Перевагою моделі називають можливість використання в особливо суворих умовах експлуатації.
Серед недоліків — критична залежність від використання значної кількості компонентів, вироблених на території Російської Федерації. Вони не відповідають сучасним вимогам і це перешкоджає сертифікації літаків на європейських та американських ринках.
Уряд Квебеку та “Антонов” хочуть розробити низку модифікацій цієї моделі. Проєктування модифікацій вже триває, першочергова мета — приведення до відповідності канадським вимогам щодо сертифікації літаків. Остаточне складання моделі буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді.
“ДП “Антонов” та уряд Квебеку готові сприяти підписанню угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості України, Державним концерном “Укроборонпром” та його підприємствами про виробництво літаків Ан-74ТК-200 у Квебеку для міжнародних ринків, у тому числі і північноамериканських”, — йдеться в повідомленнях.
- В грудні Міністерство оборони України вперше за роки незалежності підписало меморандум з державним підприємством “Антонов” про поставку трьох літаків Ан-178 для армії.