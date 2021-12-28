Сьогодні на ДП "Антонов" викатали перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р. Повітряне судно призначено для проведення льотних сертифікаційних випробувань. Літак може перевозити до 100 осіб, а також техніку, вантажі.

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На літаку встановили обладнання та комплектуючі вітчизняних та західних постачальників. Їх обрали в ході масштабної програми імпортозаміщення. Бортовий номер літака – №001.

Ан-178-100Р – перший літак із трьох, які буде збудовано за державним замовленням вперше за роки незалежності України. Контракт на будівництво літаків ДП “Антонов” підписало із Міністерством оборони наприкінці грудня 2020 року.

Літак призначений для перевезення до 100 людей, а також техніки, вантажів, десантування спеціальної техніки та особового складу. Також він придатний для медичної евакуації поранених та постраждалих.

Завершення побудови літака Ан-178-100Р №001 та його передача на льотні випробування – це дуже важливий етап виконання програми забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України сучасною авіаційною технікою.