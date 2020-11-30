У понеділок, 30 листопада, Антимонопольний орган Італії заявив, що оштрафував Apple на 10 мільйонів євро (12 мільйонів доларів) за "агресивну та оманливу" комерційну практику щодо iPhone.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві регулятора зазначено, що у рекламі кількох моделей iPhone було наголошено на їхній водостійкості. При цьому Apple не пояснила користувачам, що смартфони є водостійкими лише за певних обставин.

Зазначається, що компанія Apple відмовила клієнтам у гарантії у випадку пошкодження iPhone водою чи іншими рідинами.

Apple відмовилася коментувати цей інцидент.