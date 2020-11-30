Про це повідомляє агентство Reuters.
У заяві регулятора зазначено, що у рекламі кількох моделей iPhone було наголошено на їхній водостійкості. При цьому Apple не пояснила користувачам, що смартфони є водостійкими лише за певних обставин.
Зазначається, що компанія Apple відмовила клієнтам у гарантії у випадку пошкодження iPhone водою чи іншими рідинами.
Apple відмовилася коментувати цей інцидент.
- Apple перенесе частину виробництва iPad і MacBook з Китаю до В’єтнаму через тривалу торгову війну між США і Китаєм. За запитом Apple Inc, Foxconn, великий підрядник компанії, який виробляє багато iPhone компанії в Чженчжоу переїде, по всій видимості, в першій половині 2021 року.