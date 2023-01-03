Антимонопольний комітет України розпочав справу проти ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" через поширення непідтвердженої інформації про те, що використання систем IQOS має менший ризик для здоров'я порівняно з сигаретами.

Про це інформує пресслужба Антимонопольного комітету України.

У відомстві зазначили, що справу розпочато за заявою споживача, який повідомив комітет, що впродовж 2018-2021 років вживав тютюнові вироби для електричного нагрівання HEETS системи IQOS (виробництва компанії Philip Morris International) та помилково вважав, що ці продукти є більш безпечними для його здоров’я, ніж звичайні сигарети.

Водночас у заяві споживач повідомив, що він не знайшов належних підтверджень правдивості цієї інформації компанії РМІ.

За наявною в Міністерстві охорони здоров’я України інформацією, міжнародні дослідження свідчать, що будь-яка система нагрівання тютюну є небезпечною та не зменшує ризики від куріння.

ТОВ “Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн” не надало комітету документів, що підтверджують правдивість, точність та повноту тверджень, які компанія поширює в Україні про те, що:

“повний перехід на IQOS становить менший ризик для вашого здоров’я, ніж продовження куріння”;

“IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами” є правдивим.

У відомстві наголосили, що відтак дії компанії, шляхом поширення вищезазначених тверджень без належного підтвердження цих відомостей, містять ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” – поширення інформації, що вводить в оману.

Варто згадати про нові обмеження щодо вживання тютюну, які є простором для нерозуміння та маніпуляцій й створює комфортне середовище для нагнітання з боку тютюнових лобі, через що інформаційний шум, фейки та маніпуляції навколо відповідних законодавчих ініціатив нерідко викликають спротив навіть у некурців. На щастя, відсоток населення, яке підтримує антитютюнові заходи, дедалі зростає.

З прийняттям Закону № 1978-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну” слід очікувати, що тютюновий дим та неприємний запах зустрічатимуться в громадських місцях дедалі рідше. Звісно, цей процес розтягнеться на два роки, починаючи з липня 2022. Однак, судячи з кількох невдалих спроб відкотити реформи назад та результатів соціологічного опитування, проведеного КМІС навесні цього року – громадська думка однозначно утвердилась на позиціях вилучення тютюну з громадського простору.

Експерт ВООЗ з неінфекційних хвороб Андрій Скіпальський зауважив, що з 2017-2019 років, коли були прийняті зміни до Податкового кодексу щодо поступового зростання акцизів на тютюнові вироби, відбувається зростання ставки акцизів – +20% до специфічної ставки на тютюнові вироби щороку з урахуванням рівня інфляції. Такий досвід є досить новаторським, оскільки 7-річних планів зростання ставки податку на тютюнові вироби жодна інша європейська країна не приймала. Прирівняння ТВЕНів та електронних сигарет до решти тютюнових виробів дозволить посилити економічний аспект боротьби з курінням, який експерт назвав одним з найбільш дієвих.

Водночас очевидним є й те, що самі собою законодавчі обмеження та здорожчання тютюнових виробів не розв’язують проблему – адже їх недотримання нівелює всю потенційну ефективність реформ. Тому коли йдеться про наслідки запровадження антитютюнових обмежень, слід передусім розглянути можливість та ефективність їхнього виконання.

Нардеп Володимир Крейденко, коментуючи результати політики збільшення ставок акцизних зборів на тютюнові вироби, зазначив, що це рішення дозволило збільшити у 6 разів (з 1,7 млрд до 10,2 млрд грн) акцизні надходження до Держбюджету від цього виду тютюнової продукції. Відповідного результату слід очікувати і від запроваджених акцизів на електронні сигарети та ТВЕНи. Це означає, що там, де антитютюнові заходи діють не лише на папері, а й на практиці – вони дають цілком відчутний результат. І навпаки – там, де держава не приділяє достатньої уваги виконанню нею ж встановлених правил – їх просто ігнорують.

Варто також зазначити, що Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє палити наступному поколінню. Згідно з ним буде заборонено продавати тютюнові вироби людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.

Законопроєкт не передбачає обмеження щодо вейпів. Закон набуде чинності у 2023 році, оскільки пройшов остаточне читання.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я Айші Верралл, уряд країни хоче переконатися, що молоді люди ніколи не почнуть палити. Для цього влада вирішила вважати правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів новим поколінням молоді.

Уряд Нової Зеландії має на меті зробити державу “вільною від тютюнового диму” до 2025 року. Закон передбачає не тільки заборону реалізації товару молоді, а й низку інших заходів. Щоб зробити куріння менш доступним, у країні суттєво зменшили дозволену кількість нікотину в тютюнових виробах.