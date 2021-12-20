Володимир Зеленський очолив антирейтинг кандидатів на виборах президента України. За нього не проголосували б за жодних обставин 30,7 % українців.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології протягом 9-17 грудня 2021 року.

Так, 44,3% опитаних підтримують проведення дострокових президентських виборів, 46,5% – дострокових парламентських виборів.

Якби вибори президента України відбулись в середині грудня, то 27,6% українців віддали б голоси за Володимира Зеленського, 16% опитаних – за Петра Порошенка.

Третє і четверте місце з майже однаковою підтримкою ділять Юрій Бойко – 9,4% і Юлія Тимошенко – 9%.

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого (“face-to-face”) інтерв’ю. Опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.