Через десять тижнів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль завершує етап свого нейтралітету у ставленні до цієї війни. На це вплинули антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та очолюваного ним відомства загалом.

Відповідний матеріал опубліковано в ізраїльскій газеті The Jerusalem Post.

З початку широкомасштабного вторгнення Ізраїль не бажав ворогувати з РФ через можливу зміну становища в Сирії. Зокрема країна не має важелів впливу на росіян та не може надати Україні гарантій безпеки, аби стати серйозним посередником. Проте щоденні звірства росіян та висловлювання на кшталт “євреї – найзапекліші антисеміти” позбавили Ізраїль можливості бути нейтральним на міжнародній арені.

“Я дуже серйозно ставлюся до заяви російського міністра закордонних справ. Його слова не відповідають дійсності, а їхні наміри є помилковими. Мета такої брехні — звинуватити самих євреїв у найжахливіших злочинах в історії, які були скоєні проти них, і цим зняти з ворогів Ізраїлю відповідальність”, – заявив прем’єр-міністр Нафталі Беннет.

Ізраїльське видання назвало теперішні події “повільною руйнацією неспроможної політики нейтралітету”. Цьому передувала готовність Беннета публічно відчитати Лаврова за висловлювання. Крім того, спочатку офіційне представництво країни засуджувало війну без згадки про Росію, але зараз відкрито перейшло до різкої критики.

Зазначимо, що після виклику посла РФ в Ізраїлі Анатолія Вікторова для надання пояснень МЗС Росії звинуватило країну в підтримці “неонацистського режиму у Києві”.