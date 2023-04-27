Соліст українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував скандал щодо відеоміксу на пісню "Фортеця Бахмут", в якому заспівала державна секретарка Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка. Він заявив, що гурт надав фонограму держсекретарці виключено для особисто привітання її чоловіка.

Про це він повідомив у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно в інтернеті з’явився відеомікс на пісню “Фортеця Бахмут” гурту “Антитіла, в якому взяла участь державна секретарка Міністерства охорони здоров’я Інна Солодка. Композицію знайшли в YouTube за назвою “Інна Sweety & Антитіла” — “Фортеця Бахмут”.

Кліп змонтовано так, що нібито чиновниця зняла свою версію за участі Тараса Тополі. Держсекретарка одягнута у військову форму та нібито співає з солістом гурту декілька куплетів пісні. Надалі вона зачитує авторський реп.

Після резонансу в мережі лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя прокоментував цю ситуацію.

За його словами, Інна Солодка звернулася до гурту близько півтора місяця тому та попросила дати фонограму пісні “Фортеця Бахмут” для того, щоб створити особисте привітання для свого коханого, який на той час був на фронті.

“Інна Солодка звернулася до нас півтора місяця тому з проханням дати фонограму пісні “Фортеця Бахмут” для того, щоб створити привітання, особисте, інтимне, цікаве, щире привітання для свого коханого, який на той момент був на фронті. Можливо він і зараз на фронті, я не знаю, я не цікавився цим. “Антитіла” звичайно ж надали фонограму. Щобільше я записав слова підтримки цьому чоловікові. Слова підтримки, які я записую часто для тих бійців, які зараз служать на передовій і боронять наш спокій та виборюють перемогу”, – розповів Тарас Тополя.

А також зазначив, що “Антитіла” не мають жодного відношення до цього відео. За словами лідера гурту, це робота креативної команди держсекретарки МОЗ.

Тарас Тополя наголосив, що Інна Солодка не публікувала це відео, адже воно призначалося лише для її коханого.

“Тепер це приватне відео з’являється на ютюб каналі, який створений 6 днів тому, на якому завантажене лише ось це відео. Хтось вкрав це відео, виклав його в інтернет і обсмаковує, обнюхує цю брудну білизну, ось це особисте, інтимне звернення коханої до коханого обговорюють в інтернеті. Можливо люди не знають, що це відео приватне і воно не було створене для того, щоб публікувати його в інтернеті. І авторка цього відео не публікувала його”, – резюмував соліст гурту “Антитіла”.

Раніше під відео у гурта “Антитіла” запитали, чи було погоджено запис відеореміксу з використанням частин оригінального кліпу.

“Звичайно ні. Поскаржтеся. Так бути немає”, – відповіли у коментарях.

Проте пізніше гурт видалив коментар з цього приводу. Згодом зник і сам відеоролик на YouTube.

Зауважимо, що згодом на сторінці гурту в Instagram з’явилася інформація про те, що український гурт “Антитіла” відкрив передпродаж квитків на стадіонне шоу в Ялті на 23 серпня 2024 року.

“Антитіла оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон “Авангард”, – йдеться в дописі.

Як зазначається, “Антитіла” впевнені, що влітку 2024 року можна буде зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і “прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму”.

“Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями”, – зазначив гурт у своєму дописі.