Антивоєнний форум у Вільнюсі: «Це війна не Путіна, а Росії»

У виступах учасників третьої антивоєнної конференції, на яку з ініціативи Форуму "вільної Росії" у Вільнюсі зібралися 1 грудня представники "російської опозиції та учасники антивоєнних груп", оптимістичних прогнозів не зазначили — війна в Україні триває вже десятий місяць, але росіяни, які навіть "розчарувалися в ній", не поспішають виступати проти президента РФ Володимира Путіна. Учасники обговорили сценарії розвитку подій у найближчому майбутньому.

Про це йдеться у репортажі DW.

Політик, ексчемпіон світу з шахів Гарі Каспаров, коли зайшло питання про вину росіян у тому, що відбувається в Україні, зауважив, що Володимира Путіна не можна звинуватити в тому, що він приховував свої плани.

“Багато разів він повторював, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття. Вісім років російська пропаганда говорила, що Україна — це не держава, що ми її поділимо разом з усіма зацікавленими сторонами. “Путін не ховався, — зазначив Каспаров. – Були ті, хто боровся і заплатив за це і свободою, і життям, але в цілому суспільство спокійно на все це дивилося і прийняло Путіна, зокрема й опозиція. Я часто ставлю три картинки під час виступів: Грозний у 2000 році, Алеппо у 2016-му та Маріуполь у 2022-му. І прошу знайти відмінності. Все це вже було, але масштаб розростається”.

Тому для подальшої боротьби необхідно визнати відповідальність і провину, вважає ексдепутат РФ Максим Резник. За його словами, вина — не привід опускати руки, це стимул, щоб зрештою здобути перемогу. Перемога України над диктатурою Путіна є метою російської опозиції. І це не лише питання повернення територій України, зазначив він, повинні бути негайно звільнені політичні в’язні. Перебудова Російської Федерації має пройти на нових принципах, щоб не було повернення до диктатури”.

На думку Резнікова “країна залякана”, і найкращі її громадяни сидять у в’язницях або перебувають у вигнанні.

Колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков, своєю чергою, наголосив, що громадська думка в РФ змінюється. За даними “Левада-центру”, 57% виступає проти війни, 36% – за. Він застерігає, що в Європі зараз набирає популярності наратив, що демократія в Росії неможлива, тому потрібно від неї відгородитися, “збудувати паркан навколо Росії”.

Колишній перший заступник голови Центробанку РФ, економіст Сергій Алексашенко вважає, що в РФ відбувається перехід від авторитаризму до диктатури, коли Кремль намагається нав’язати населенню ідеологію, яку сам до кінця не розуміє.

“Не треба себе заспокоювати, що кількість політв’язнів обчислюється сотнями, а не мільйонами, як це було за сталінських часів. Репресивна машина працює успішно. Також помилка думати, що ми зараз перебуваємо напередодні краху. Ми повинні чесно сказати, що ніякого потужного тиску знизу на політичний устрій не відбувається ”, – зазначив Алексашенко. Розраховувати в цій ситуації, на його думку, можна лише на розкол еліт, якого поки що не спостерігається: “Бюрократія працює, все оточення Путіна на місці, жодних відчутних збоїв не відбувається”.

За оцінкою економіста Владислава Іноземцева, попри війну, ситуація в РФ з точки зору опозиції не виглядає оптимістично.

“Навіть розчаровані у війні, а їх стає все більше, не виступають проти президента. Це війна не Путіна, а Росії”, — переконаний Іноземцев. – “Революційної ситуації в Росії немає, ресурси Путіна ще досі великі”.

Експерт упевнений, що жодного революційного потрясіння в РФ після війни не буде.