Американська акторка та амбасадорка організації із захисту прав та інтересів дітей UNICEF Анжеліна Джолі опублікувала відео про те, як живуть сім‘ї з дітьми в умовах російсько-української війни.

Відповідне відео вона опублікувала у своєму Instagram.

“Будь ласка, приділіть хвилинку і подивіться це відео, яким в UNICEF поділилися зі мною про українську матір Марину, яка намагається захистити своїх дітей через страх перед обстрілами та нападами”, — зазначила у своєму дописі акторка.

За її словами, це реалії життя мирних мешканців, які потрапили в пастку внаслідок війни.

Анджеліна додала, що близько 7,5 мільйонів українських дітей, їхніх батьків, а також біженців з таких країн, як Афганістан, Ємен та Сирія, які втекли до України знову знаходяться під загрозою.

Вона наголосила, що забезпечення того, щоб допомога та припаси могли досягти цивільних є необхідним для всіх людей в Україні.