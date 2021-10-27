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Апеляція ВАКС підтвердила законність конфіскації у Киви 1,2 млн грн, отриманих за жомову яму

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність стягнення з нардепа від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Іллі Киви на користь держави необґрунтованих активів розміром у 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.

Середа, 27 жовтня 2021, 16:01

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначимо, що 13 серпня Вищий антикорупційний суд стягнув з народного депутата з фракції “ОПЗЖ” Іллі Киви 1,2 млн гривень, які він нібито заробив на оренді жомової ями.

Однак адвокати нардепа не погодилися з цим рішенням й подали апеляційну скаргу.

Сьогодні, 27 жовтня, Апеляційна Палата ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу адвокатів Киви на рішення суду першої інстанції про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України.

“Таким чином, апеляційний суд підтримав позицію прокурора САП та залишив без змін рішення ВАКС, яким визнано необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України, та стягнуто їх відповідно до українського законодавства в дохід держави”, – повідомляють в САП.

Про яку жомову яму йдеться?

Йдеться про земельну ділянку на Полтавщині. Ілля Кива, як встановили Національне антикорупційне бюро і САП, не є власником цієї жомової ями, не має правомочності щодо володіння, користування та розпорядження нею, але він передав це майно в оренду, до того ж компанії з ознаками фіктивності. Відповідна інформація відбита у щорічній декларації нардепа за 2019 рік.

“За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій”, — йдеться в повідомленні.

Ці гроші Кива отримав від такої собі ТОВ “Компанія “Сіквел”, яка зареєстрована у Львові та займається переважно неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Власне жомова яма потрібна для відходів під час виробництва цукру з буряка, але, як з’ясували розслідувачі Bihus.info, вона поросла бур’яном і давно не використовується.

  • Напередодні Служба безпеки заявила про блокування причетного до вчинення тяжких злочинів угруповання, яким керував нардеп. Член парламентської фракції “ОПЗЖ” Ілля Кива підтвердив, що йдеться про керовану ним організацію “Патріоти — За життя”. Згодом він також заявив, що правоохоронці хотіли вбити свідка у справі, і опублікував його звернення.
  • Нагадаємо, під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області Ілля Кива був звинувачений у хабарництві. У грудні 2013 року Жовтневий суд Полтави визнав Киву винним, але за рік переглянув вирок та застосував закон про амністію. Суд взяв до уваги довідку з психлікарні про хворобу підозрюваного.
Теги: жомова яма, ВАКС, жомова яма, Ілля Кива, ОПЗЖ

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