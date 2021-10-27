Апеляція ВАКС підтвердила законність конфіскації у Киви 1,2 млн грн, отриманих за жомову яму

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність стягнення з нардепа від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Іллі Киви на користь держави необґрунтованих активів розміром у 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначимо, що 13 серпня Вищий антикорупційний суд стягнув з народного депутата з фракції “ОПЗЖ” Іллі Киви 1,2 млн гривень, які він нібито заробив на оренді жомової ями.

Однак адвокати нардепа не погодилися з цим рішенням й подали апеляційну скаргу.

Сьогодні, 27 жовтня, Апеляційна Палата ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу адвокатів Киви на рішення суду першої інстанції про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України.

“Таким чином, апеляційний суд підтримав позицію прокурора САП та залишив без змін рішення ВАКС, яким визнано необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України, та стягнуто їх відповідно до українського законодавства в дохід держави”, – повідомляють в САП.