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Апеляційна палата зменшила розмір застави ексголові Верховного Суду Князєву

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді від 18 травня про застосування до колишнього голови Верховного Суду запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн грн застави.

Четвер, 1 червня 2023, 00:17
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Джерело: пресслужба ВАКС

Всеволода Князєва – затримали через хабар у 2,7 млн доларів. Суд арештував Князєва із можливою заставою в 107 млн гривень, а сам Верховний Суд звільнив його з посади. Князєв свою вину заперечив.

Так, за результатами розгляду судді частково задовольнили апеляційні скарги, залишивши підозрюваного під вартою, встановили новий розмір застави у 75 млн грн.

У пресслужбі зазначили, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

15 травня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у Верховному Суді України. Правоохоронні відомства пообіцяли надати деталі згодом, однак деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що до справи причетний на той час голова ВС України Всеволод Князєв.

Наступного дня, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розповіли подробиці корупційної схеми у Верховному Суді України.

Того ж дня Пленум Верховного Суду України достроково припинив повноваження голови Верховного Суду Всеволода Князєва з 16 травня 2023 року. Відповідне рішення підтримало 140 суддів.

17 травня керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Теги: Апеляційна палата, ВАКС, Князєв, рішення, розмір застави

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