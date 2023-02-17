Сьогодні, 17 лютого, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила запобіжний захід для колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, взявши його під варту з альтернативою застави у 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

Зазначається, що апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тисяч доларів США хабаря, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 мільйонів гривень застави.

Строк дії запобіжного заходу триватиме до 22 березня 2023 року.

Нагадаємо, що раніше вищий антикорупційний суд України взяв під варту ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.