Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.
Зазначається, що апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тисяч доларів США хабаря, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 мільйонів гривень застави.
Строк дії запобіжного заходу триватиме до 22 березня 2023 року.
Нагадаємо, що раніше вищий антикорупційний суд України взяв під варту ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.
- Кабінет Міністрів України звільнив Лозинського з посади заступника міністра. Рішення ухвалено після скандалу з хабарем.
- Лозинського викрили співробітники НАБУ та САП. Згідно з розслідуванням, співробітники припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. Серед злочинної групи були заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
- 21 січня стало відомо про затримання Василя Лозинського, виконувача обов’язків міністра розвитку громад та територій України.