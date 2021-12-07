Про це повідомляє пресслужба суду.
Зазначається, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.
“Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, суд надав дозвіл на затримання Поклонської з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наталія Поклоньска підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (“Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (“Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”), ч. 1 ст. 111 (“Державна зрада”), ч. 1 ст. 255 (“Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній”) Кримінального кодексу України.
У червні повідомлялось, що Офіс генерального прокурора завершив розслідування справи про державну зраду, захоплення влади та повалення конституційного ладу щодо 8 колишніх посадовців АР Крим.
Фігурантами справи є:
- ексдепутат ВР АР Крим, надалі голова “ради міністрів республіки Крим” Сергій Аксьонов;
- ексдепутат ВР АР Крим, надалі перший заступник голови “ради міністрів республіки Крим” Рустам Темиргалієв;
- ексголова ВР АР Крим, надалі голова “державної ради республіки Крим” Володимир Константинов;
- колишня прокурорка ГПУ, надалі прокурорка так званої республіки Крим Наталія Поклонська;
- Севастопольський міський голова Юрій Дойников;
- ексначальник відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, надалі “міністр внутрішніх справ” Сергій Абісов;
- начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, надалі начальник “прикордонної служби”;
- ексначальник управління СБУ в Севастополі, надалі начальник “ФСБ по Республіці Крим” Петро Зима.
- Нагадаємо, у 2020 році Наталія Поклонська замовила ДНК-тест для того, щоб дізнатися, чи не родичка вона президенту України Володимиру Зеленському.
- У 2019 вона виступаючи в ефірі російського телеканалу “Дождь” пояснила, що правильно говорити “в Україні”, а не “на Україні”.