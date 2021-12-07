Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання колишньої так званої прокурорки анексованого Криму, підозрюваної у державній зраді. Як відомо, нею була Наталія Поклонська.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

“Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, суд надав дозвіл на затримання Поклонської з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наталія Поклоньска підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (“Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (“Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”), ч. 1 ст. 111 (“Державна зрада”), ч. 1 ст. 255 (“Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній”) Кримінального кодексу України.

У червні повідомлялось, що Офіс генерального прокурора завершив розслідування справи про державну зраду, захоплення влади та повалення конституційного ладу щодо 8 колишніх посадовців АР Крим.

Фігурантами справи є:

ексдепутат ВР АР Крим, надалі голова “ради міністрів республіки Крим” Сергій Аксьонов ;

; ексдепутат ВР АР Крим, надалі перший заступник голови “ради міністрів республіки Крим” Рустам Темиргалієв ;

; ексголова ВР АР Крим, надалі голова “державної ради республіки Крим” Володимир Константинов;

колишня прокурорка ГПУ, надалі прокурорка так званої республіки Крим Наталія Поклонська ;

; Севастопольський міський голова Юрій Дойников ;

; ексначальник відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, надалі “міністр внутрішніх справ” Сергій Абісов ;

; начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, надалі начальник “прикордонної служби”;

ексначальник управління СБУ в Севастополі, надалі начальник “ФСБ по Республіці Крим” Петро Зима.