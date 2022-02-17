У Київському апеляційному суді сьогодні, 17 лютого, не розглянули скаргу адвокатів на домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука, оскільки не отримали матеріалів справи.

Відповідне посідання опубліковане на YouTube апеляційного суду.

Під час засідання суддя зазначив, що на минулому судовому засіданні апеляційний розгляд відклали у зв’язку з невиконанням Печерським районним судом Києва запиту Київського апеляційного суду щодо скерування матеріалів провадження для розгляду апеляційної скарги захисту інтересів підозрюваного Віктора Медведчука на ухвалу суду.

Нами було повторно витребувано зазначені матеріали, призначено розгляд на сьогодні, 17 лютого, 12:00. Станом на час розгляду апеляційного провадження матеріали справи до апеляційної інстанції не надійшли, що перешкоджає апеляційному суду проводити розгляд”, – зауважив суддя.

Зокрема прокурор, що прибув на засідання, не зміг надати суду постанову, яка б підтверджувала його повноваження в кримінальному провадженні. Водночас адвокати Медведчука сказали, що дії Печерського суду – це “знущання”, а також попросили ухвалити рішення, яке має зобов’язати суд передати матеріали до апеляційної установи.

Згодом апеляційний суд ухвалив відтермінування розгляду справи до 23 лютого та повторне надсилання запиту до Печерського суду для отримання цих документів.