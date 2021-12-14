Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Також суд закрив провадження в цій справі.

Компанія Triantal Investments Ltd., підконтрольна колишньому акціонеру “Приватбанку” Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

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“Відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції”, – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Відповідно до статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаних з банком осіб. Таке право Національний банк реалізував, зокрема, 13 грудня 2016 року, коли затвердив рішення № 105, яким визначено перелік пов’язаних з ПриватБанком осіб.

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