Шостий апеляційний адміністративний суд у понеділок, 13 грудня, скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яке задовольняло позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. та скасовувало рішення Нацбанку про визначення пов’язаних із "ПриватБанком" осіб.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Також суд закрив провадження в цій справі.

Компанія Triantal Investments Ltd., підконтрольна колишньому акціонеру “Приватбанку” Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

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“Відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції”, – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Відповідно до статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаних з банком осіб. Таке право Національний банк реалізував, зокрема, 13 грудня 2016 року, коли затвердив рішення № 105, яким визначено перелік пов’язаних з ПриватБанком осіб.

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