Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Також суд закрив провадження в цій справі.
Компанія Triantal Investments Ltd., підконтрольна колишньому акціонеру “Приватбанку” Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.
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“Відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції”, – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.
Відповідно до статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаних з банком осіб. Таке право Національний банк реалізував, зокрема, 13 грудня 2016 року, коли затвердив рішення № 105, яким визначено перелік пов’язаних з ПриватБанком осіб.
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- Нагадаємо, “ПриватБанк” 19 листопада вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову судовий позов.
- Раніше повідомлялось, що Лондонський суд відмовив у позові братів Ігоря та Григорія Суркісів проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої у справі “ПриватБанку”.
- Крім того, 2 вересня минулого року Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”. Банк мав виплатити Суркісам компенсацію у розмірі 10 мільярдів гривень.
- Уряд подав апеляцію на рішення Печерського райсуду.
- 9 вересня Верховний суд зупинив виконання рішення Печерського суду Києва.
- Кабінет міністрів України у меморандумі з Міжнародним валютним фондом зобов’язався ухвалити плани з часткової або повної приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку.