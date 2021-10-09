Апеляційний суд США тимчасово відновив дію закону у Техасі про фактично повну заборону абортів.

Про це повідомляє Reuters.

Як сповіщалося, 6 жовтня окружний суддя США Роберт Пітман призупинив чинність нового закону в Техасі, який забороняє переривання вагітності після виявлення серцебиття плода.

Таким чином закон забороняє аборти вже на п’ятому-шостому тижні вагітності, коли більшість жінок навіть не підозрюють про свій стан.

Рішення про блокування закону ухвалили за позовом міністерства юстиції США до штату Техас.

Однак вже за два дні, 8 жовтня, апеляційний суд США задовольнив прохання Генеральної прокуратури Техасу та тимчасово призупинив дію наказу судді, що блокує суворі обмеження абортів.

Очікується, що Білий дім оскаржить рішення Апеляційного суду у Верховному суді США.

Техаський закон про аборти набрав чинності 1 вересня 2021 року. Законом забороняється робити аборт після виявлення серцебиття у плода. Також закон не робить винятків для вагітностей, викликаних зґвалтуванням або інцестом. Окремо передбачено відповідальність для будь-кого, хто буде допомагати отримати жінці доступ до аборту всупереч рішенню штату. Тепер будь-яка особа на території США, яка дізналась, що у штаті Техас було зроблено аборт після виявлення серцебиття плода, має право подати цивільний позов та отримати винагороду у розмірі $10 000 у разі прийняття відповідного судового рішення.