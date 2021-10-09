Про це повідомляє Reuters.
Як сповіщалося, 6 жовтня окружний суддя США Роберт Пітман призупинив чинність нового закону в Техасі, який забороняє переривання вагітності після виявлення серцебиття плода.
Таким чином закон забороняє аборти вже на п’ятому-шостому тижні вагітності, коли більшість жінок навіть не підозрюють про свій стан.
Рішення про блокування закону ухвалили за позовом міністерства юстиції США до штату Техас.
Однак вже за два дні, 8 жовтня, апеляційний суд США задовольнив прохання Генеральної прокуратури Техасу та тимчасово призупинив дію наказу судді, що блокує суворі обмеження абортів.
Очікується, що Білий дім оскаржить рішення Апеляційного суду у Верховному суді США.
Техаський закон про аборти набрав чинності 1 вересня 2021 року. Законом забороняється робити аборт після виявлення серцебиття у плода. Також закон не робить винятків для вагітностей, викликаних зґвалтуванням або інцестом. Окремо передбачено відповідальність для будь-кого, хто буде допомагати отримати жінці доступ до аборту всупереч рішенню штату. Тепер будь-яка особа на території США, яка дізналась, що у штаті Техас було зроблено аборт після виявлення серцебиття плода, має право подати цивільний позов та отримати винагороду у розмірі $10 000 у разі прийняття відповідного судового рішення.
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- Сенатор-республіканець із Флориди подав законопроєкт, який забороняє аборти на шостому-восьмому тижні вагітності та дасть змогу судитися з лікарями через переривання вагітності.
- Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Центрам сім’ї направляти жінок на аборти. Раніше заборону на подібні дії запровадив експрезидент Дональд Трамп.