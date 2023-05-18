Джерело: Helsingin Sanomat.

Відповідне рішення суд оприлюднив 17 травня.

Причиною стало те, що, на думку влади Фінляндії, Ротенберг мав прямий або опосередкований доступ до коштів.

Мовиться про угоду з фінською компанією, яка закуповувала мінеральні добрива у Дубаї. Ще у жовтні 2021 року районний суд заарештував 323 тисячі євро оплати на користь дубайської Agricultural Minerals DMCC.

Апеляційний суд встановив, що дубайська компанія фактично діяла від імені підконтрольної Ротенбергу російської компанії АО “Минудобрения”. Серед доказів представили зокрема й результати журналістських розслідувань.

Зауважується, що апеляційний суд звертався до Agricultural Minerals з проханням надати документи про те, що гроші не передаватимуться підсанкційній особі або використовуватимуться нею, проте, компанія їх так і не надала.