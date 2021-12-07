7 грудня відбувся розгляд апеляційної скарги щодо обрання запобіжного заходу у кримінальній справі за звинуваченням нардепа у скоєнні хуліганських дій під час засідання Верховної Ради.

У судовому засіданні побував і кореспондент #Букв.

Нагадаємо, що Печерський районний суд обрав Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання. Його застосували на 2 місяці, крім того, нардепа зобов‘язали здати закордонні паспорти.

Під час засідання у Київському апеляційному суді нардеп заявив, що кримінальні провадження проти нього є політично мотивованими і їх курує заступник Єрмака Олег Татаров.

Нардеп Гео Лерос заявив, що кримінальні провадження проти нього є політично мотивованими і їх курує заступник Єрмака Олег Татаров. Сьогодні суд розглядав апеляційну скаргу на обрання Гео Леросу запобіжного заходу у справі про "палець і президента". pic.twitter.com/31swjXvFpY — Букви (@Bykvu) December 7, 2021

Прокурор заявив клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Суд це клопотання не підтримав, залишивши в силі рішення Печерського райсуду щодо особистого зобов’язання.

За словами Гео Лероса, він здивований фактом обрання йому особистого зобов‘язання. Він додав, що не боїться Володимира Зеленського, якого називає “ворогом номер один”, та його команди.

Крім того, народний депутат звинуватив очільника держави у діях на боці Володимира Путіна.

Також, Гео Лерос запевняє, що середній палець він показав особисто Зеленському та Андрію Єрмаку і цей жест ніяк не стосувався посадовців чи інституту влади.

Додамо, що після засідання Гео Лерос опублікував допис на своїй сторінці у Facebook, в якому обурюється винесеним йому рішенням суду та заявляє, що Зеленський, ставши владою, виписав собі безлімітний пакет телефонного права і почав використовувати його, як зброю проти своїх опонентів.

За словами Лероса, на суддів апеляційного суду здійснювали тиск: “Пішовши до нарадчої кімнати, після дзвінка з офісу Зеленського, залишили мій запобіжний захід у силі”.

“Це і є ознака диктаторської системи, яку ми повинні зупинити”, – наголошує нардеп.

Попри винесене рішення, Гео Лерос збирається звертатись до Європейського суду з прав людини зі скаргою про порушення ст. 6 конвенції, а також ст. 18 (Застосування обмеження прав і свобод з іншою метою, ніж для якої було передбачено, а саме з метою політичного переслідування).