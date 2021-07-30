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Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

У п’ятницю, 30 липня, Київський апеляційний суд залишив кума Путіна, одного з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука під домашнім арештом.

П’ятниця, 30 липня 2021, 17:10

Відповідне рішення ухвалили на засіданні.

Суд відхилив скаргу адвокатів Медведчука на ухвалу судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня.

“Ухвалу оголосять 3 серпня 2021 о 10-й годині. З того часу вона набуде чинності”, – сказав суддя.

Перед початком судового засідання до будівлі Київського апеляційного суду приїхали загони Національної гвардії та підрозділи поліції діалогу.

Нагадаємо, що 9 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутатові від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку до 7 вересня. Нардеп не погодився з цим рішенням та подав апеляцію.

Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій Росією території Криму.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку, що слід взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.

  • 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили.
  • Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому немає підозри у фінансуванні тероризму.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов не виключав, що у разі засудження народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, його можуть обміняти на українців, ув’язнених в російських тюрмах.
Теги: домашній арешт, Апеляційний суд, Віктор Медведчук, домашній арешт

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