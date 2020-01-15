Апеляційна палата ВАКС залишила ексзаступника голови МінТОТ Гримчака під вартою

Про це повідомила пресслужба ВАКС.
“Сьогодні, 15 січня 2020 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула в судовому засіданні апеляційну скаргу захисника підозрюваного ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 грудня 2019 року про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного”, – йдеться в повідомленні.
За результатами судового розгляду колегія судді постановила залишити апеляційну скаргу захисника Гримчака без задоволення.
Зазначається, що дане рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України прийшли до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака з метою його затримання. Згодом у СБУ повідомили, що Юрій Гримчак і його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.
17 серпня Юрій Гримчак був поміщений до Чернігівського СІЗО, незважаючи на неточності в судовій ухвалі. Генеральна прокуратура (ГПУ) змінила підозру Юрію Гримчаку на зловживання впливом.
- 14 листопада Вищий антикорупційний суд подовжив термін утримання під вартою як запобіжного заходу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку ще на два місяці, призначивши заставу в розмірі майже 6 млн гривень.
- 21 грудня Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення залишити заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака під вартою, зменшивши суму застави до 2 млн гривень.