Апеляційна палата ВАКС залишила ексзаступника голови МінТОТ Гримчака під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під вартою.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

“Сьогодні, 15 січня 2020 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула в судовому засіданні апеляційну скаргу захисника підозрюваного ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 грудня 2019 року про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного”, – йдеться в повідомленні.

За результатами судового розгляду колегія судді постановила залишити апеляційну скаргу захисника Гримчака без задоволення.

Зазначається, що дане рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та оскарженню не підлягає.