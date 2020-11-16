Про це суддя заявила під час засідання 16 листопада.
Справу розглядали за апеляційними скаргами адвокатів Горошинського і Федоренка в інтересах підозрюваного Януковича. Суд скасував рішення Печерського суду від 12 травня, який задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Януковича.
Справу повернули до суду першої інстанції для нового розгляду, скасувавши його попереднє рішення. Таким чином прохання адвокатів президента-втікача задовольнили частково.
Так, повний текст постанови суду учасникам провадження оголосять 20 листопада.
- Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про відмивання грошей.