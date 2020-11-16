Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про розгін Майдану у лютому 2014 року.

Про це суддя заявила під час засідання 16 листопада.

Справу розглядали за апеляційними скаргами адвокатів Горошинського і Федоренка в інтересах підозрюваного Януковича. Суд скасував рішення Печерського суду від 12 травня, який задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Януковича.

Справу повернули до суду першої інстанції для нового розгляду, скасувавши його попереднє рішення. Таким чином прохання адвокатів президента-втікача задовольнили частково.

Так, повний текст постанови суду учасникам провадження оголосять 20 листопада.