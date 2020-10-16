Апеляційний суд поновить розгляд справи про скасування націоналізації «ПриватБанку»

Про це свідчить інформація в розкладі судових засідань.

Позивачем за позовом є олігарх Ігор Коломойський.

Відповідачами визначено:

Скріншот

Раніше в Господарському суді Києва містився на розгляді позов ексакціонерів “Приватбанку” Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd. про визнання договору про викуп банку Міністерством фінансів недійсним. Судові дебати були призначені на 17 жовтня 2019 року, однак суд прийняв рішення призупинити розгляд справи.

Як відомо, в грудні 2016 року Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Національного банку про націоналізацію “ПриватБанку”.

Банк був націоналізований, але його колишній власник, олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за неї.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). Законопроєктом передбачено заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.