Covid-19 Україна

оновлено 16.10.2020 о 15:02

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15 жовтня

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Апеляційний суд поновить розгляд справи про скасування націоналізації «ПриватБанку»

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 26 листопада поновить розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації “ПриватБанку“.

П’ятниця, 16 жовтня 2020, 15:32

Про це свідчить інформація в розкладі судових засідань.

Позивачем за позовом є олігарх Ігор Коломойський.

Відповідачами визначено:

  • Національний банк України,
  • Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку,
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,
  • Кабінет Міністрів України.

Скріншот

Раніше в Господарському суді Києва містився  на розгляді позов ексакціонерів “Приватбанку” Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd. про визнання договору про викуп банку Міністерством фінансів недійсним. Судові дебати були призначені на 17 жовтня 2019 року, однак суд прийняв рішення призупинити розгляд справи.

Як відомо, в грудні 2016 року Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Національного банку про націоналізацію “ПриватБанку”.

Банк був націоналізований, але його колишній власник, олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за неї.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). Законопроєктом передбачено заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про діяльність банків, відомий як “антиколомойський” закон.
  • Згодом 53 нардепи оскаржили в Конституційному суді спецпроцедуру, за якою було ухвалено “антиколомойський закон”.
  • У червні Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ розповів про свої стосунки з олігархом Ігорем Коломойським після ухвалення “антиколомойського” закону.
Теги: Апеляційний суд, апеляція, Ігор Коломойський, суд, ПриватБанк

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