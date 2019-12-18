Про це повідомляє видання Lb.ua.

Раніше Печерський районний суд Києва подовжив арешт Пашинського до 29 січня. Але його адвокати успішно оскаржили це рішення.

Захисник ексдепутата Андрій Федур наголосив, що не бачить причини, яка не дозволила б обрати Пашинському альтернативний запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

У результаті суд прийняв сторону захисту екснардепа і постановив негайно звільнити Пашинського з-під варти й доправити додому.

Крім того, його зобов’язали носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками та прибувати на першу вимогу.

Термін дії рішення суду — до 3 лютого 2020 року.

Нагадаємо, Сергій Пашинський перебував під вартою у справі про нанесення умисного тілесного ушкодження жителю Київської області В’ячеславу Хімікусу (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу).

Так, 31 грудня 2016 року в одному з сіл Васильківського району Київської області на дорозі між народним депутатом Сергієм Пашинським і місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом стався конфлікт. Пашинський поранив свого опонента з вогнепальної зброї, яка, за його словами, є нагородною, – він отримав її в березні 2014 року, коли був в.о. глави Адміністрації Президента.

Хімікус стверджує, що нардеп застосував вогнепальну зброю “не за правилами”. Зокрема, він заявив, що нардеп не робив попереджувального пострілу в повітря, а цілився в груди і лише “завдяки щасливому збігу обставин” куля потрапила в ногу.