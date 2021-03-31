Київський апеляційний суд залишив під арештом ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи Андрію Антоненку (Riffmaster), дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких звинувачують у вбивстві Шеремета.

Зокрема Антоненка залишили під вартою до 21 травня 2021 року. Варто зазначити, що він знаходиться під арештом уже більше року.

Адвокати Антоненка подали апеляцію на це рішення суду, проте вона сьогодні не була задоволена апеляційною інстанцією.

“Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, ухвалу Шевченківського районного суду міста Києві від 23 березня, якою обвинуваченому Андрію Антоненку продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 травня 2021 року включно – без змін”, – йдеться в постанові суду.

Присутні в залі засідань зустріли це рішення вигуками “Ганьба!”

Ухвала набуває чинності з дня оголошення, оскарженню не підлягає.

Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні були присутні прокурор, сам Андрій Антоненко і його адвокати.

На початку засідання адвокат Станіслав Кулик подав клопотання до суду, щоб його підзахисному дозволили сидіти поруч із своїми захисниками на час розгляду апеляції (а не в скляному боксі). Колегія суддів відмовила у задоволенні цього клопотання.

Адвокати наполягали на зміні або й повному скасуванні запобіжного заходу для Антоненка, оскільки для його застосування немає підстав.

Зазначалося, що музикант не збирається переховуватися від слідства чи суду, впливати на свідків та потерпілих у справі (як стверджує сторона обвинувачення – прокурор).

Також адвокати спростували заяви про “агресивну поведінку на адресу прокурора” з боку Антоненка (сторона обвинувачення стверджувала, що музикант начебто “вигукував на адресу прокурора образи та погрози”). Адвокати наголосили, що Антоненко не допускав порушення процесуальної поведінки під час засідання, а прокурор нікуди не скаржився за фактом нібито “погроз”, й “не передбачено позбавлення людини волі за образу прокурора”.

Адвокати наголошували, що у слідства немає доказів планування Антоненком втечі чи впливу на свідків, слідство (навіть “теоретичного обговорення втечі чи переховування”), інакше прокурор би це продемонстрував у суді.

Антоненка хотіли взяти на поруки ряд колишніх та діючих нардепів: Андрій Тетерук, Яна Зінкевич, Софія Федина, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ірина Фріз, Єгор Чернєв, підполковник Олексій Нікіфоров (керівник Антоненка на військовій службі).

Проте це суд не переконало.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.

Андрій Антоненко (Riffmaster) перебуває під вартою понад рік — з 14 грудня 2019. Він є єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено за цей час. В лютому він написав листа, у якому розповів, що побоюється за своє життя.