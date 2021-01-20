Апеляційний суд залишив Микитася під арештом: відео

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Як сповіщалося раніше, 29 грудня Микитасеві повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, який надавав юридичні послуги Микитасеві 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч доларів.
31 грудня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Микитасю.
“Ухвалу слідчого судді Шевченківського суду Києва від 31 грудня 2020 року, якою задоволено клопотання… про застосування запобіжного заходу та застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком до 27 лютого 2021 Микитася Максима Вікторовича 15.09,1980 залишити без зміни”, – заявила суддя.
Фото: #Букви
Під час засідання Микитась заявив про непричетність до інкримінованого йому злочину, зазначивши, що рішення суду першої інстанції було прийнято з порушеннями.
Своєю чергою представники сторони обвинувачення вказали на достатність доказів причетності Микитася до організації викрадення столичного адвоката та відзначили наявність ризиків для розслідування справи у разі пом’якшення запобіжного заходу.
Повний текст ухвалив суддя планує зачитати 26 січня.
Нагадаємо, після оголошення Микитасю підозри у Національному антикорупційному бюро заявили, що це може свідчити про ймовірний тиск на екснардепа та блокування роботи Бюро.
Там нагадали, що Микитась є викривачем у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії, (саме за його свідченнями було вручено підозру заступнику голови Офісу президента Олега Татарову).
- Раніше Микитась та інший екснардеп, Сергій Лещенко, повідомили про погрози на адресу своїх сімей. У погрозах згадувався Татаров.