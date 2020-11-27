Про це повідомляє видання Bloomberg.
В апеляційному суді зазначили, що “президента обирають виборці, а не адвокати”, а виборчий процес регулюється законодавством штату.
“Жоден федеральний закон не вимагає спостерігачів за голосуванням, не визначає, де вони повинні перебувати і як близько вони можуть знаходитись при підрахунку голосів. Також федеральний закон не визначає, чи підраховувати бюлетені з незначними дефектами законодавства штату, чи дозволити виборцям виправити ці дефекти”, — зазначив суд.
Очікується, що таке рішення може посприяти тому, аби справу все ж розглянув Верховний суд США, де 6 з 9 членів — консерватори, я підтримку яких сподівається Трамп.
Проте більшість юристів схиляються до думки, що Верховний суд не розглядатиме справу, в якій бракує доказів і яка не матиме впливу на перегони (Байден виграв би президентство навіть без перемоги у Пенсильванії, яка принесла йому голоси 20 виборників).
- Як відомо, Дональд Трамп із самого початку відмовлявся визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджував про нібито фальсифікації та “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.
- Днями Верховний суд штату Невада заявив про перемогу кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Влада Пенсільванії також затвердила перемогу Джо Байдена.
- Також Трамп розпорядився розпочати формальну процедуру передачі влади новій адміністрації, відмовившись при цьому визнати свою поразку.
- 27 листопада Трамп погодився залишити Білий дім, якщо колегія виборників проголосує за Байдена.