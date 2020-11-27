Федеральний апеляційний суд відхилив спробу президента Дональда Трампа відновити судовий процес, під час якого його кампанія намагалася скасувати затвердження перемоги обраного президента Джо Байдена у штаті Пенсильванія.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

В апеляційному суді зазначили, що “президента обирають виборці, а не адвокати”, а виборчий процес регулюється законодавством штату.

“Жоден федеральний закон не вимагає спостерігачів за голосуванням, не визначає, де вони повинні перебувати і як близько вони можуть знаходитись при підрахунку голосів. Також федеральний закон не визначає, чи підраховувати бюлетені з незначними дефектами законодавства штату, чи дозволити виборцям виправити ці дефекти”, — зазначив суд.

Очікується, що таке рішення може посприяти тому, аби справу все ж розглянув Верховний суд США, де 6 з 9 членів — консерватори, я підтримку яких сподівається Трамп.

Проте більшість юристів схиляються до думки, що Верховний суд не розглядатиме справу, в якій бракує доказів і яка не матиме впливу на перегони (Байден виграв би президентство навіть без перемоги у Пенсильванії, яка принесла йому голоси 20 виборників).