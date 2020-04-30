Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
29 квітня суд розглянув апеляційні скарги захисника і представника заставодавця у справі колишнього президента УДБК “Укрбуд” на постанову слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 3 квітня про звернення застави в дохід держави 80 мільйонів гривень і застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.
За результатами судового засідання колегія суддів постановила нове рішення, яким звернула в дохід держави не 80, а 30 млн грн застави, а також застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.
Суд зазначив, що кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решта суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесена як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
В Офісі президента нагадали, що раніше суд стягнув 35 млн грн застави з “короля контрабанди” (Вадима Альперіна). Там відзначили, що ці рішення ВАКС демонструють його ефективність і незалежність.
- Нагадаємо, Микитасю — колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” — інкримінується організація укладення договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України з обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, розтвашованому на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.
- 2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.