Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула заставу в 30 млн гривень, внесених за колишнього нардепа і експрезидента державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який підозрюється в заволодінні майном Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

29 квітня суд розглянув апеляційні скарги захисника і представника заставодавця у справі колишнього президента УДБК “Укрбуд” на постанову слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 3 квітня про звернення застави в дохід держави 80 мільйонів гривень і застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.

За результатами судового засідання колегія суддів постановила нове рішення, яким звернула в дохід держави не 80, а 30 млн грн застави, а також застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.

Суд зазначив, що кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решта суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесена як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

В Офісі президента нагадали, що раніше суд стягнув 35 млн грн застави з “короля контрабанди” (Вадима Альперіна). Там відзначили, що ці рішення ВАКС демонструють його ефективність і незалежність.