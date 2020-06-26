Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 26 червня, в Київському апеляційному суді почалося засідання з розгляду скарги на обраний одеському активісту Сергію Стерненко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підтримати Стерненка прийшли десятки громадян. Також акції на підтримку активіста проходили в інших містах України. До будівлі суду в Києві з самого ранку стягнули поліцію і Національну гвардію.

Засідання суду тривало понад 8 годин. Після того, як були заслухані кілька людей, які виявили бажання взяти Стерненко на поруки, колегія суддів прийняла рішення оголосити перерву в засіданні.

“Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила рішення оголосити перерву в цьому судовому засіданні, оскільки, за повідомленням розпорядника, велика кількість людей хочуть виступити як поручителі, також в суд подано велику кількість документів, ми просто фізично не встигнемо сьогодні вивчити їх, щоб прийняти зважене рішення”, — оголосив суддя.

Так, судове засідання продовжиться в наступну п’ятницю — 3 липня. Початок засідання о 11:00. За словами суддів, така тривала перерва пов’язана з тим, що п’ятниця — єдиний вільний день, а засідання у вказаній справі проходять “не півгодини”.

Під час сьогоднішнього засідання захист одеського активіста Сергія Стерненко заявив відвід прокуророві Миколі Бозовуляку через те, що він ввів в оману правосуддя. У відводі було відмовлено.

Нагадаємо, 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року. Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.

15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль. Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора.

Крім того, відповідно до рішення суду активіст мав знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять. 16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.