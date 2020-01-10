Київський апеляційний суд залишив під вартою військового і музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Таке рішення суд ухвалив, розглянувши другу апеляцію захисту Антоненка на рішення Печерського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права застави.

“Постанову слідчого судді Печерського районного суду від 14 грудня 2019 року… про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Антоненка Андрія Сергійовича терміном до 8 лютого 2020 року залишити без змін. Апеляцію залишити без задоволення”, – йдеться в ухвалі суду.

Варто відзначити, що Антоненка хотіли взяти на поруки багато військових, волонтерів та громадських діячів, а також нардеп Михайло Бондар. Але заяви про взяття на поруки суд залишив без задоволення.

Відтак Антоненко залишиться під вартою до 8 лютого.

Присутні в залі відреагували на рішення суду криками “Ганьба!”.

Під час засідання адвокати звернули увагу суду на розбіжності в зрості Антоненка і людини, котру зняли камери відеоспостереження в ніч перед вбивством Павла Шеремета. Захист посилався на дані експертизи, яка нещодавно з’явилася в ЗМІ. У ній зазначено, що Антоненко вищий на зріст, ніж людина, яка брала участь у закладці вибухового пристрою під авто Шеремета.

“Злочинці не ростуть і не зменшуються. Якщо зріст Антоненка не відповідає фотометрії, з нього повинні бути зняті всі звинувачення. Зріст Антоненка – 180 см, а зріст людини на відео, згідно з опублікованими в ЗМІ результатами – 170 см (+/- 3%). Це безперечний доказ його непричетності до злочину, в якому його звинувачують”, – наголосив один із адвокатів.

Захист також відзначав, що Антоненко не кульгав після операції на нозі в 2016 році (на відміну від людини на відеозаписах).

Крім того, адвокати звертали увагу суду на те, що, згідно з підручниками з криміналістики, “впізнати” людину по ході неможливо.

Сторона звинувачення заявила, що існує ризик впливу Антоненка на свідків у справі. Також прокурори стверджували, що він може переховуватися від слідства і нібито скоїти нові злочини.

У результаті суд не прислухався до доводів адвокатів і залишив Антоненка під вартою.