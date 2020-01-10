Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Таке рішення суд ухвалив, розглянувши другу апеляцію захисту Антоненка на рішення Печерського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права застави.
“Постанову слідчого судді Печерського районного суду від 14 грудня 2019 року… про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Антоненка Андрія Сергійовича терміном до 8 лютого 2020 року залишити без змін. Апеляцію залишити без задоволення”, – йдеться в ухвалі суду.
Варто відзначити, що Антоненка хотіли взяти на поруки багато військових, волонтерів та громадських діячів, а також нардеп Михайло Бондар. Але заяви про взяття на поруки суд залишив без задоволення.
Відтак Антоненко залишиться під вартою до 8 лютого.
Присутні в залі відреагували на рішення суду криками “Ганьба!”.
Суд відхилив апеляцію адвокатів Антоненка
Суд постановив залишити без зміни рішення щодо утримання Андрія Антоненка під вартою.
Як завжди, під крики “ганьба!”.
Антоненко в суде: Не исключаю, что все это является выполнением договоренностей с Кремлем
Опубліковано Букви Пʼятниця, 10 січня 2020 р.
Під час засідання адвокати звернули увагу суду на розбіжності в зрості Антоненка і людини, котру зняли камери відеоспостереження в ніч перед вбивством Павла Шеремета. Захист посилався на дані експертизи, яка нещодавно з’явилася в ЗМІ. У ній зазначено, що Антоненко вищий на зріст, ніж людина, яка брала участь у закладці вибухового пристрою під авто Шеремета.
“Злочинці не ростуть і не зменшуються. Якщо зріст Антоненка не відповідає фотометрії, з нього повинні бути зняті всі звинувачення. Зріст Антоненка – 180 см, а зріст людини на відео, згідно з опублікованими в ЗМІ результатами – 170 см (+/- 3%). Це безперечний доказ його непричетності до злочину, в якому його звинувачують”, – наголосив один із адвокатів.
Захист також відзначав, що Антоненко не кульгав після операції на нозі в 2016 році (на відміну від людини на відеозаписах).
Крім того, адвокати звертали увагу суду на те, що, згідно з підручниками з криміналістики, “впізнати” людину по ході неможливо.
Сторона звинувачення заявила, що існує ризик впливу Антоненка на свідків у справі. Також прокурори стверджували, що він може переховуватися від слідства і нібито скоїти нові злочини.
У результаті суд не прислухався до доводів адвокатів і залишив Антоненка під вартою.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
- Андрій Антоненко (Riffmaster) озвучив кілька версій того, чому йому могли оголосити про підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перша версія, яку допускає Антоненко, це причетність ФСБ РФ, а друга – політичне переслідування, замовлення. Ще одна версія, за його словами, полягає в тому, що підозрами у резонансній справі глава МВС Арсен Аваков намагається зберегти свою посаду.