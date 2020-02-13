Апеляційний суд залишив під вартою без можливості внесення застави Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство активістки з Херсона Катерини Гандзюк.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора України.

Як повідомлялося раніше, за даними слідства, Павловський створив злочинну організацію, яка займалася залякуванням людей, пошкодженням їх майна, влаштовувала масові заворушення. 21 січня Печерський райсуд Києва взяв Павловського під варту.

Павловський намагався оскаржити таке рішення суду, однак його скарга не була задоволена.

“Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського районного суду міста Києва, якою колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави. Зазначена особа підозрюється у створенні і керуванні злочинною організацією у м. Херсон”, — йдеться в повыдомленні Офісу генпрокурора.

Також у відомстві нагадали, що на розгляді Приморського районного суду Одеси знаходиться обвинувальний акт щодо Павловського щодо визнання його винності в приховуванні нападу на херсонську чиновницю та активістку Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, у грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк.

Згодом підозру оголосили голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Його заарештували, але відразу ж відпустили під заставу. Мангер заперечує свою причетність до смерті Гандзюк.

Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.