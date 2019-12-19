Апеляційний суд відклав справу про націоналізацію «Приватбанку»

Шостий апеляційний суд за клопотанням призупинив розгляд скарги на рішення про скасування націоналізації "ПриватБанку".

Про це передає агентство “Інтерфакс-Україна”.

Як заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, апеляційний суд за клопотанням “Приватбанку” призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації “ПриватБанку” до того моменту, поки у Великій палаті Верховного суду буде розглянуто справу за позовом братів Суркісів.

Відзначається, що Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги на рішення судів за позовом сім’ї Суркісів через необхідність Генпрокуратури ознайомитися зі справою.

Уточнюється, що Суркіси домоглися в судах нижчих інстанцій скасування рішень Національного банку визнати їх пов’язаними з “Приватбанком” особами і визнати недійсними договори обміну їх коштів на суми понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.