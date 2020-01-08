Апеляційний суд Києва ухвалив рішення змінити запобіжний захід для Яни Дугарь, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремта, на цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації у Києві, а не у Новомосковську Дніпропетровської області.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва приступив до розгляду апеляції на запобіжний захід для Яни Дугарь.

Екс-нардеп Оксана Корчинська і нардеп Яна Зінкевич, а також ряд ветеранів підтвердили, що готові взяти Яну Дугарь на поруки.

Прокурори та адвокати передали суддям деякі документи, які хотіли долучити до матеріалів справи. Для їх вивчення судді вийшли до нарадчої кімнати.

По поверненню вони оголосили своє рішення – скасувати рішення Печерського суду, і змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації у Києві, а не в Дніпропетровській області.

Оголосивши рішення, судді покинули зал.