Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва приступив до розгляду апеляції на запобіжний захід для Яни Дугарь.
Екс-нардеп Оксана Корчинська і нардеп Яна Зінкевич, а також ряд ветеранів підтвердили, що готові взяти Яну Дугарь на поруки.
Прокурори та адвокати передали суддям деякі документи, які хотіли долучити до матеріалів справи. Для їх вивчення судді вийшли до нарадчої кімнати.
По поверненню вони оголосили своє рішення – скасувати рішення Печерського суду, і змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації у Києві, а не в Дніпропетровській області.
Оголосивши рішення, судді покинули зал.
- Раніше адвокати Яни Дугарь, підозрюваної у причетності до вбивства Павла Шеремета, написали до Держбюро розслідувань скаргу на правоохоронців.
- Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета.
- Яну Дугарь, яка як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.