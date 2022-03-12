Про це йшлося у відеозверненні Порошенка до учасників засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Звертаючись до лідерів європейських країн, Порошенко попросив їх запитати себе, чи достатньо їхньої допомоги задля завершення війни в України. За словами п’ятого Президента, Європа ще повністю не усвідомила масштаб біди, яку спричиняє Путін. Він зауважив, що чинної допомоги з боку союзників України – недостатньо.
“Ми високо цінуємо підтримку, надану Україні ОБСЄ та її окремими державами-учасницями. Але запитайте себе: чи достатньо вашої підтримки, щоб зупинити війну в Україні? Чи достатньо цього, щоб покласти край гуманітарній катастрофі, що відбувається просто біля ваших дверей? Чи достатньо вашої підтримки, щоб повернути мир, стабільність і безпеку всій Європі? Відверта відповідь була б негативною. Цього недостатньо!” — наголосив Порошенко.
Він зауважив, що на тлі російсько-української війни в Європі виникли наймасштабніша криза біженців із часів Другої світової.
“Вчора Генеральний секретар ООН визнав, що війна в Україні викликала найбільш швидкозростаючу кризу біженців із часів Другої світової війни. Такої ненависті, руйнувань, горя, людських страждань, заподіяних Путіним, Україна і Європа не бачили з 1940-х років. Отже, не думайте, що Україна знаходиться десь далеко”, — акцентував лідер “Європейської Солідарності”.
Порошенко попросив членів ОБСЄ не вводити себе в оману думками, що Путін зупиниться на Україні.
“Не обманюйте себе тим, що Путін зупиниться на Україні. Жахлива правда полягає в тому, що Путін хоче війни. Україна — це тільки його перший крок! Він націлений на увесь Вільний Світ. Наступними можуть бути Молдова, Грузія, Польща, Литва або будь-яка держава-учасник ОБСЄ. Апетити Путіна не знають ні меж, ні кордонів!”, — попередив Порошенко.
Він згадав нещодавню трагедію, яка сталася 9 березня в Маріуполі, коли російські загарбники бомбардували пологовий та дитячу лікарню. Унаслідок дій російських окупантів постраждало 17 людей, серед яких – вагітні жінки. Пізніше очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що бомбардування пологового — це свідоме рішення РФ.
“Б’юся об заклад, всі ви бачили жахливі фотографії зруйнованого пологового будинку і дитячої лікарні в Маріуполі. Солдати Путіна провели важке бомбардування пологового будинку цієї середи – з ненавистю і безжалісністю. Спроби міністра Лаврова виправдати цей напад показують, наскільки співучасники Путіна аморальні та людожерні”, — заявив Порошенко.
П’ятий президент додав, що перші кроки, аби зупинити Путіна це:
- Негайно і безумовно припинити вогонь.
- Створити гуманітарні коридори на території України з безперешкодним доступом міжнародних гуманітарних організацій.
- Вивести російські збройні сили з міжнародно визнаних кордонів території України, із підтвердженням цього міжнародними спостерігачами. Я маю на увазі також і Крим.
- Повернути СММ ОБСЄ в Україну.
- Надати доступ міжнародним гуманітарним організаціям у постраждалі райони для оцінки масштабів руйнувань і втрат, а також для пошуку та ідентифікації загиблих і зниклих безвісти осіб.
Порошенко також наголосив, що кожен день повинні бути нові санкції. Необхідно від’єднати всі російські та білоруські банки від Swift, заборонити імпорт енергоресурсів, припинивши відправляти пів мільярда євро в Росію кожен день.
Водночас він подякував за гуманітарну допомогу та за притулок для українських жінок і дітей, зокрема в Польщі, Словаччині та Румунії.
“Переможімо Путіна в Україні сьогодні – і врятуємо світ для цілих поколінь!”, — резюмував він.
- Варто зазначити, що у російській армії вже вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.
- Нагадаємо, що у Службі безпеки України перехопили розмову окупантів, з якої дізналися, що у Харкові загарбники отримали наказ стріляти у мирних мешканців.
- Водночас за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.
- Раніше повідомлялось, що існує висока ймовірність, що Росія посилить терористичні методи ведення бойових дій і нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.