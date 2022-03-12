П'ятий Президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ заявив, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні та зазіхне на весь вільний світ. І розповів, що повинна зробити Європа, аби його зупинити.

Про це йшлося у відеозверненні Порошенка до учасників засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Звертаючись до лідерів європейських країн, Порошенко попросив їх запитати себе, чи достатньо їхньої допомоги задля завершення війни в України. За словами п’ятого Президента, Європа ще повністю не усвідомила масштаб біди, яку спричиняє Путін. Він зауважив, що чинної допомоги з боку союзників України – недостатньо.

“Ми високо цінуємо підтримку, надану Україні ОБСЄ та її окремими державами-учасницями. Але запитайте себе: чи достатньо вашої підтримки, щоб зупинити війну в Україні? Чи достатньо цього, щоб покласти край гуманітарній катастрофі, що відбувається просто біля ваших дверей? Чи достатньо вашої підтримки, щоб повернути мир, стабільність і безпеку всій Європі? Відверта відповідь була б негативною. Цього недостатньо!” — наголосив Порошенко.

Він зауважив, що на тлі російсько-української війни в Європі виникли наймасштабніша криза біженців із часів Другої світової.

“Вчора Генеральний секретар ООН визнав, що війна в Україні викликала найбільш швидкозростаючу кризу біженців із часів Другої світової війни. Такої ненависті, руйнувань, горя, людських страждань, заподіяних Путіним, Україна і Європа не бачили з 1940-х років. Отже, не думайте, що Україна знаходиться десь далеко”, — акцентував лідер “Європейської Солідарності”.

Порошенко попросив членів ОБСЄ не вводити себе в оману думками, що Путін зупиниться на Україні.

“Не обманюйте себе тим, що Путін зупиниться на Україні. Жахлива правда полягає в тому, що Путін хоче війни. Україна — це тільки його перший крок! Він націлений на увесь Вільний Світ. Наступними можуть бути Молдова, Грузія, Польща, Литва або будь-яка держава-учасник ОБСЄ. Апетити Путіна не знають ні меж, ні кордонів!”, — попередив Порошенко.

Він згадав нещодавню трагедію, яка сталася 9 березня в Маріуполі, коли російські загарбники бомбардували пологовий та дитячу лікарню. Унаслідок дій російських окупантів постраждало 17 людей, серед яких – вагітні жінки. Пізніше очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що бомбардування пологового — це свідоме рішення РФ.

“Б’юся об заклад, всі ви бачили жахливі фотографії зруйнованого пологового будинку і дитячої лікарні в Маріуполі. Солдати Путіна провели важке бомбардування пологового будинку цієї середи – з ненавистю і безжалісністю. Спроби міністра Лаврова виправдати цей напад показують, наскільки співучасники Путіна аморальні та людожерні”, — заявив Порошенко.

П’ятий президент додав, що перші кроки, аби зупинити Путіна це:

Негайно і безумовно припинити вогонь.

Створити гуманітарні коридори на території України з безперешкодним доступом міжнародних гуманітарних організацій.

Вивести російські збройні сили з міжнародно визнаних кордонів території України, із підтвердженням цього міжнародними спостерігачами. Я маю на увазі також і Крим.

Повернути СММ ОБСЄ в Україну.

Надати доступ міжнародним гуманітарним організаціям у постраждалі райони для оцінки масштабів руйнувань і втрат, а також для пошуку та ідентифікації загиблих і зниклих безвісти осіб.

Порошенко також наголосив, що кожен день повинні бути нові санкції. Необхідно від’єднати всі російські та білоруські банки від Swift, заборонити імпорт енергоресурсів, припинивши відправляти пів мільярда євро в Росію кожен день.

Водночас він подякував за гуманітарну допомогу та за притулок для українських жінок і дітей, зокрема в Польщі, Словаччині та Румунії.