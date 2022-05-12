Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі.

Apple з початку активної фази війни підтримує Україну, компанія вийшла з російського ринку.

“App Store у РФ більше не приймає оплат через мобільні платежі”, — написав він. Раніше російські користувачі мали змогу обходити санкції завдяки Qiwi-гаманцю. Проте компанія вирішила обмежити можливість поповнювати баланс в App Store та iTunes.

Оплата передплат на сервіси Apple з банківських карток, випущених у Росії, припинилася ще у березні. Росіяни могли поповнити послуги з мобільного телефона, якщо їхній оператор підтримує таку послугу (“Білайн”, “Мегафон”, “МТС”, Yota), натомість вже таку можливість скасовано.