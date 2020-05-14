Апарат Верховної Ради розіслав народним депутатам електронного листа з пропозицією придбати в одній з київських лабораторій "Сертифікат імунітету до COVID-19".

Про це #Буквам повідомили депутати.

Так у середу, 13 травня, Апарат Верховної Ради України розіслав народним депутатам електронного листа “Про тестування на коронавірус”.

До листа додавалися два документи від “Медичного діагностичного інституту” та “Лабораторії Др. Рьодгер”, розташованої в Києві.

Перший документ — це інформаційний лист, в якому повідомляється про можливість пройти в лабораторії ПЛР-тест на COVID-19. Вартість послуги (з виїздом медсестри для забору мазка) — 2 450 гривень.

Другим документом рекламується так званий “Сертифікат імунітету до COVID-19”. Цей сертифікат може отримати людина, у якої за результатами тестування були виявлені антитіла до COVID-19, наявність яких свідчить про те, що людина перенесла захворювання або хворіє зараз.

Автори листа стверджують, що “Сертифікат імунітету до COVID-19” нібито підтверджує, що його власник “більше не ризикує заразитися коронавірусом тому що він у нього вже був”.

Однак раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що наразі немає підтверджень того, що ті, хто переніс захворювання на коронавірус COVID-1 і має антитіла, захищений від повторного зараження.

Вартість такого сертифіката — 2600 гривень. Виготовлення займає від 3 до 5 робочих днів.

ОНОВЛЕНО (1:15 15 травня):

В Апараті Верховної Ради України прокоментували вказаний електронний лист. Там запевняють, що “ніколи не продавали і не можуть продавати ніякі “сертифікати про імунітет до коронавірусу”, а повідомлення про можливість придбати такий сертифікат було оприлюднено виключно з метою проінформувати народних депутатів за їх же запитом.

“Лист про можливе тестування на COVID-19, який поширили низка Інтернет-видань, надійшов на електронну пошту Верховної Ради України як інформаційний лист і саме як інформаційний лист він був направлений для інформування народних депутатів у зв’язку з пандемією та великою кількістю запитів до Апарату щодо тестування, в тому числі і на наявність антитіл до COVID-19”, — заявили в Апараті.