Трансляція презентації велася на YouTube-каналі Apple.

В розмірі нове покоління годинників практично не відрізняється, але інтерфейс оновили. Екран став більший на 20%, а рамки — тоншими (лише 1,7 мм). До того ж завжди ввімкнений екран став яскравішим на 70%.

У порівнянні з попередньою моделлю на екран Series 7 вміщається на 50% більше тексту, що дає змогу розмістити повноцінну клавіатуру.

У компанії запевняють, що дисплей став стійкішим (захист IP6X) та водонепроникним.

В Apple запевнили, що нові годинники зможуть працювати без підзарядки 18 годин. В комплекті йтиме магнітна зарядка з конектором USB Type-C. Заряджатимуться нові смартгодинники на 30 % швидше, ніж Series 6.

Годинники будуть у п’яти кольорах: чорному, золотому, синьому, червоному та темно-зеленому. Водночас годинники будуть сумісні із випущеними раніше ремінцями.

У продажу Series 7 мають з’явитися восени. Стартова ціна — 399 доларів.

Series 3 і SE залишаться в продажу.