Apple анонсувала весняну презентацію: які новинки готує компанія

Про це йдеться на сайті компанії.

Відомо, що подія відбудеться о 20:00 за київським часом. Apple традиційно тримає інтригу та не вказує, що саме покаже на презентації.

Цікаво, що дату презентації ЗМІ дізналися завчасно, оскільки цю інформацію випадково розкрив голосовий помічник Siri.

За даними міжнародного агентства Bloomberg, компанія презентує нові iPad Pro з покращеними характеристиками. Однак постачання цієї новинки можуть тимчасово обмежити. Також очікується презентація iPad mini 6.

Серед інших ймовірних анонсів опинилися розумні GPS-маячки AirTag. Їхньої презентації чекали ще у 2020-му році.