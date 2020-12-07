Про це повідомляється на сайті компанії.
За даними компанії, невеликий відсоток екранів iPhone 11 може перестати реагувати на дотики через проблеми з модулем дисплея. Така проблема виявлена в пристроях, вироблених з листопада 2019 року по травень 2020 року.
Користувачі, які помітили у своїх смартфонах подібну проблему, можуть дізнатися, чи підходить їх пристрій для участі в програмі за допомогою засобу перевірки серійного номера (перевірити тут).
Якщо пристрій потрапляє під дію програми, Apple або авторизований постачальник послуг нададуть послуги для вирішення проблеми безкоштовно, зазначено в повідомленні.
При цьому компанія готова повернути кошти тим користувачам, які вже заплатили за усунення дефекту до запуску програми.
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