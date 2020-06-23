Про це повідомляє видання The Verge.

У понеділок, 22 червня, на конференції для розробників WWDC 2020 генеральний директор Apple Тім Кук оголосив, що компанія офіційно переходить на власні процесори для комп’ютерів iMac та ноутбуків MacBook — Apple Silicon. За словами Кука, цей день — “історичний для Mac”.

Як відомо, зараз компанія використовує процесори від Intel. Однак вже до кінця цього року Apple планує представити перший Mac з процесором власного виробництва. Повна відмова від використання процесорів від сторонніх виробників, як очікується, займе у компанії два роки.

Apple обіцяє, що після переходу рівень продуктивності комп’ютерів зросте, а енергоспоживання — знизиться.

Наразі ряд компаній, включаючи Microsoft і Adobe, готують оновлені версії своїх додатків, щоб вони працювали на Mac з новим процесором.