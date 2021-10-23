Бренд компанії Apple дев'ятий рік поспіль залишається найдорожчим у світі. У трійці лідерів також бренди Amazon та Microsoft.

Про це свідчать дані дослідження Interbrand Corp. за 2021 рік.

За рік вартість компанії Apple виросла на 26%. Наразі вона вартує $408,25 млрд.

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Компанії, які ввійшли до десятки лідерів, зберегли свої позиції протягом 2021 року. На другому місці бренд Amazon (подорожчав на 24%), на третій позиції Microsoft (подорожчав на 27%), на четвертому щаблі Google (вартість зросла на 19%).

З п’ятої по десяту позицію, відповідно: Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald’s та Disney.