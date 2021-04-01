Компанія Apple додасть два нових голосу до свого голосового англомовного помічника Siri в наступній версії програмного забезпечення для iPhone.

Про це повідомляє CNBC.

Поки що ця зміна є в бета-версії iOS 14.5, випущеній в середу. Apple раніше заявляла, що оновлення буде випущено для всіх “ранньою весною”.

Компанія також перестане використовувати жіночий і чоловічий голоси помічника за замовчуванням.

Голосовий помічник з жіночим голосом за замовчуванням вивчався дослідниками в останні роки, і критики кажуть, що цей вибір відображає домінуючу роль чоловіків у індустрії штучного інтелекту і зміцнює стереотипи.

“Ми раді представити два нових голосу Siri для англомовних користувачів і можливість для користувачів Siri вибрати потрібний голос при налаштуванні свого пристрою. Це продовження давньої прихильності Apple різноманітності”, – йдеться в заяві представника Apple.

Раніше Apple пропонувала чоловічий голос за замовчуванням в деяких регіонах, але з 2011 року в США за замовчуванням використовувався жіночий голос.

Інші голосові помічники Amazon Alexa і Google Assistant також за замовчуванням використовують жіночі голоси для англомовних, але пропонують ряд альтернативних варіантів голосу.

IOS 14.5 від Apple стане великим оновленням для iPhone. На додаток до нових голосів воно додасть можливість розблокувати телефон за допомогою Apple Watch, нові смайлики, в тому числі той, який зображує вакцину, і буде включати зміну конфіденційності, що обмежує доступ до ідентифікатора пристрою, який використовують мобільні рекламодавці.