Компанія Apple запускає нову функцію, яка дозволить передавати у спадок доступ до даних, що зберігаються в iCloud користувача після його смерті.

Про це повідомило американське видання The Verge.

Компанія Apple вирішила, як розв’язати одну з найскладніших проблем, з якою стикаються деякі користувачі. Йдеться про те, що коли користувач помирає, то родичі померлого не мають доступу до даних у його обліковому записі iCloud. Відтак, Apple вводить нову функцію, яка дозволить отримати доступ до даних користувача у спадок – Digital Legacy .

Нова програма дощволить користувачу обрати п’ять людей, які отримають доступ до даних, що зберігаються в iCloud після його смерті.

Працюватиме Digital Legacy в iOS 15.2. Обрані люди зможуть отримати доступ до даних та особистої інформації, що зберігаються в iCloud, після смерті користувача. Зокрема це фотографії та документи.

Отже, після виходу публічної версії iOS 15.2 у пункті налаштувань Apple ID “Пароль та безпека” з’явиться розділ Legacy Contact. Туди можна буде додати до п’яти людей як спадкоємців даних з iCloud.

Вони отримають ключі доступу, які будуть потрібні для доступу до успадкованого облікового запису.

Наразі, функція Legacy Contact вже доступна у публічній бета-версії iOS 15.2. Вона стане доступною після випуску стабільної версії ОС. Яка версія macOS підтримуватиме цю функцію поки невідомо.

Для того, щоб активувати Digital Legacy, компанії потрібно буде надати підтвердження смерті та ключа доступу. Однак це все одно значно спрощує процедуру доступу, адже зараз для отримання доступу до даних померлого родичі мають отримати ухвалу від суду, яка підтверджує право на спадщину.

Фото: Apple

Наразі системи для визначення доступу до облікового запису іншим людям є у Google та Facebook.