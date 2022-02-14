Про це повідомляє видання про технології MacRumors.
Компанія поки готується до майбутнього запуску функції, яка стане доступною на початку весни 2022 року. Можливість додавати водійські права з’явилася у другій бета-версії iOS 15.4. Журналіст Стів Мозер помітив в програмному коді Wallet новий рядок. У ньому йдеться, що користувач може дізнатися про те, коли будуть готові водійські права або посвідчення особи штату, а також про оновлення стосовно посвідчення особи. Оскільки наразі підготовка триває на рівні коду важко сказати, чи додадуть оновлення до iOS 15.4.
Першими штатами, які підтримають нову функцію в додатку Wallet, стануть Аризона і Джорджія. Ймовірно до переліку надалі приєднаються Коннектикут, Айова, Кентуккі, Мериленд, Оклахома і Юта. Зазначимо, що в Сполучених Штатах Америки існують деякі штати, що пропонують власні програми для ідентифікації.
Американська компанія заявила, що першими місцями, де представлять ідентифікаційні картки, стануть деякі контрольно-пропускні пункти Адміністрації транспортної безпеки (TSA). Надалі дію планують розширити на роздрібну торгівлю.
- Нагадаємо, що Apple анонсувала нову функцію для своїх iPhone. Вона називається Tap to Pay і дозволяє використовувати телефон як платіжний термінал.
- Також американська компанія Apple придбала технологію AI Music. Стартап здатен створювати мелодії за допомогою штучного інтелекту.
- Apple дозволить розповсюджувати через App Store приватні додатки. Програми не будуть доступні через пошук, рекламу чи рекомендації, а завантажити їх можна буде лише за прямим посиланням.
- В оновленій операційній системі Apple iOS з’являться нові емодзі. Поки 37 смайликів доступні в бета-версії iOS 15.4.