Про це повідомляє видання про технології MacRumors.

Компанія поки готується до майбутнього запуску функції, яка стане доступною на початку весни 2022 року. Можливість додавати водійські права з’явилася у другій бета-версії iOS 15.4. Журналіст Стів Мозер помітив в програмному коді Wallet новий рядок. У ньому йдеться, що користувач може дізнатися про те, коли будуть готові водійські права або посвідчення особи штату, а також про оновлення стосовно посвідчення особи. Оскільки наразі підготовка триває на рівні коду важко сказати, чи додадуть оновлення до iOS 15.4.

Першими штатами, які підтримають нову функцію в додатку Wallet, стануть Аризона і Джорджія. Ймовірно до переліку надалі приєднаються Коннектикут, Айова, Кентуккі, Мериленд, Оклахома і Юта. Зазначимо, що в Сполучених Штатах Америки існують деякі штати, що пропонують власні програми для ідентифікації.

Американська компанія заявила, що першими місцями, де представлять ідентифікаційні картки, стануть деякі контрольно-пропускні пункти Адміністрації транспортної безпеки (TSA). Надалі дію планують розширити на роздрібну торгівлю.