Розширення числа моделей і новий зовнішній вигляд лінійки iPhone 12, перших пристроїв Apple з підтримкою 5G, викликали величезний попит, особливо в Китаї. На тлі цього продажі компанії Huawei стрімко падають.

Про це пише Reuters.

За даними дослідницької компанії IDC, постачання досягли 90,1 мільйона телефонів, що є рекордом для будь-якого кварталу і дає 23,4% частки світового ринку.

“У Китаї Apple скористалася можливістю захопити частку ринку Huawei в сегменті high-end, коли у останньої практично не вистачає пропозиції, хоча попит на бренд все ще існує”, – сказала Ніколь Пен, яка відстежує ринок смартфонів Китаю в Canalys.

Ці дані з’явилися відразу після того, як в середу Apple повідомила про рекордні обсяги продажів у святковий квартал, коли виручка вперше перевищила 100 мільярдів доларів. Продажі в Великому Китаї, який включає Гонконг і Тайвань, виросли на 57%.

“У нас було два з трьох найбільш продаваних смартфонів в міських районах Китаю”, – сказав агентству генеральний директор Тім Кук, додавши, що оновлені моделі встановили в Китаї рекорд.

Як це часто буває в четвертому кварталі, коли компанія запускає нові продукти, Apple забрала перше місце у Samsung Electronics. При цьому обсяг продажів південнокорейської компанії збільшився на 6,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 73,9 млн пристроїв, в результаті чого частка ринку склала 19,1%.

Не дивно, що найбільше постраждала компанія Huawei Technologies Co Ltd: поставки впали на рекордні 42,4% до 32,3 мільйона.

Китайський технологічний центр сильно постраждав після того, як попередня адміністрація США внесла його в чорний список з міркувань національної безпеки, не дозволяючи зарубіжним компаніям поставляти йому ключові деталі, включаючи напівпровідники.

Huawei на даний час веде переговори про продаж своїх преміальних брендів смартфонів P і Mate, що може привести до відходу компанії з бізнесу з виробництва смартфонів високого класу.

Згідно IDC, зараз Huawei займає 5-е місце (два квартали раніше компанія була на другому місці). Проте дослідницькі фірми Counterpoint і Canalys, які також опублікували дані в четвер, помістили Huawei на 6-е місце. Таким чином цифровий гігант вперше за багато років випав з п’ятірки кращих в їхньому рейтингу.